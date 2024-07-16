Минэкологии поддержало иск против хозяина незаконных самостроев в Мытищах

Фото: Пресс-служба Министерства экологии и природопользования МО

Администрация Мытищ обратилась в суд с иском против жителя городского округа, которому принадлежат три земельных участка в селе Виноградово. Установлено, что хозяин самовольно построил здания, нарушив при этом экологические требования.

«На своих землях гражданин построил два здания, которые использует в качестве хостелов, а также ангар. Еще один дом в стадии строительства. При этом участки находятся в зоне санитарной охраны источников питьевого водоснабжения Москвы», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Земля попадает в зону с жесткими ограничениями на хозяйственную деятельность. Капитальное строительство здесь является нарушением не только санитарно-эпидемиологического законодательства, но и Федерального закона «Об охране окружающей среды».

Администрация Мытищ просит суд вынести решение о сносе самовольных построек. Минэкологии Подмосковья эти требования поддержало.

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