Минэкологии поддержало администрацию Красногорска в споре о захламлении земель

Компания «Кронверк» может лишиться аренды земельного участка в деревне Гольево из-за захламления территории и навалов строительного мусора. Исковые требования администрации городского округа Красногорск поддержало Минэкологии Подмосковья.

В ведомстве сообщили, что администрация намерена расторгнуть договор аренды земельного участка, на котором допущены нарушения правил обращения с отходами. Инспекторы эконадзора провели выезд в деревню Гольево и зафиксировали, что арендатор не использовал площадку по назначению и допустил ее захламление.

Участок может быть использован под размещение зданий с офисами, однако вместо офисных помещений обнаружены навалы строительного мусора и некапитальное здание из профнастила, которое используется в качестве пункта по приему металлолома.

Компания «Кронверк» получила предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Параллельно администрация округа при поддержке министерства будет добиваться расторжения договора аренды.

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