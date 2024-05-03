Минэкологии подало иск об освобождении береговой линии в Волоколамске | 360°

Подмосковье 03 мая 2024, 15:35 Минэкологии подало иск об освобождении береговой линии в Волоколамске Фото Минэкологии МО.

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Минэкологии Московской области подало иск об освобождении береговой полосы Рузского водохранилища в Волоколамске. Ранее стало известно, что гражданин возвел в водоохранной зоне несколько объектов.

В ходе прокурорской проверки установили, что в округе были нарушены ограничения, установленные для зон с особыми условиями использования территории. По словам министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова, нарушение усугублено тем, что объекты расположены, в том числе, в «жесткой» зоне санитарной охраны источников водоснабжения.

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Минэкологии просит суд признать здания и сооружения незаконными постройками и обязать владельца ликвидировать их.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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