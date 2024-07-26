Минэкологии оценило ущерб от свалки в Щелкове в 850 тысяч рублей

Фото: Медиасток.рф

Минэкологии Московской области выявило незаконную свалку в Щелкове. Ущерб землям оценили в 850 тысяч рублей. Данную сумму ведомство намерено взыскать с ответчика в суде.

Сотрудники министерства провели ряд надзорных мероприятий и установили, что по недосмотру собственников земель на нескольких участках в деревне Назимиха незаконно разместили строительные отходы и грунты.

«Собственником участка, на котором произошло нарушение, является местный индивидуальный предприниматель», — уточнил министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.

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