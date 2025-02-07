Минэкологии оценило ущерб от свалки в Павлово-Посадском округе в 3 млн рублей

На нескольких участках возле деревни Фатеево в Павлово-Посадском городском округе обнаружили незаконные свалки. Минэкологии Московской области начало судебный процесс по возмещению ущерба, нанесенного природе.

Специалисты ООО «Экоцентр» во время обследования территории взяли пробы для последующей экспертизы. Результаты показали повреждение плодородного слоя на трех участках. Ущерб превысил три миллиона рублей.

Позже выяснилось, что захламленная земля принадлежит жительнице Москвы. Она станет ответчицей по делу о возмещении ущерба. Гражданке вынесли предостережение о недопустимости нарушения требований.