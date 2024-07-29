Минэкологии оштрафовало 4 нарушителей за сброс мусора в Красногорске

Инспекторы экологического надзора Министерства экологии Подмосковья составили протоколы об административных правонарушениях, выявленных в Красногорске. Сотрудники УМВД по городу обнаружили факты нелегального обращения с отходами и передали материалы в министерство для назначения мер наказания.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отметил, что в населенных пунктах Ильинское-Усово, Истра и Петрово-Дальнее были задержаны четыре человека. Каждый из них пытался сбросить строительные отходы и обломки мебели на открытый грунт. Все правонарушители понесли административную ответственность, в результате чего общая сумма взысканий составила 40 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что Красногорский городской суд отклонил жалобу строительной компании «Асстрой» против действий министерства экологии Подмосковья. Последнее наложило на компанию штраф в размере 100 тысяч рублей за незаконное перемещение строительных отходов по автодороге «Балтия».

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