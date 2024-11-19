Минэкологии назвало причину кислотно-зеленой воды в канаве в Раменском

Жители раменской деревни Кузнецово сообщили в соцсетях, что вода в одной из местных канав окрасилась в кислотно-зеленый цвет. 19 ноября инспектор Минэкологии Подмосковья выехал на место и установил причины этого явления.

«Установлено, что сброс зеленой жидкости в придорожный кювет выполнен с территории земельных участков с кадастровыми номерами 50:23:0030388:3539 и 50:23:0030388:453, на которых ведет деятельность по сдаче в аренду складских помещений ООО „Зенон регион“», — сообщили в ведомстве.

По данным Минэкологии, жидкость представляет собой смесь воды и органического флуоресцентного красителя, который используют при гидроиспытаниях кровли зданий. На вещество есть сертификат соответствия.

В министерстве отметили, что компания «Зенон регион» обязуется привести прилегающую территорию в порядок, а также ликвидировать источники сброса ливневых вод на рельеф местности до 22 ноября.