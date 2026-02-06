Минэкологии Московской области выявило незаконные выбросы в Ленинском округе

Специалисты Министерства экологии и природопользования Московской области провели проверку в Ленинском округе после жалобы жительницы деревни Пуговичино на выбросы с территории местного автосервиса.

«Наши сотрудники обследовали участок, на котором размещен автосервис, — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин. — Установлено наличие источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, тогда как в государственном реестре объектов негативного воздействия источники по данному адресу отсутствуют».

По результатам проверки индивидуальному предпринимателю, который владеет автосервисом, объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Ранее в деревне Пуговичино к ответственности привлекли другое предприятие, где выявили навалы отходов и незаконный водосброс.