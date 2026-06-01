Минэкологии Подмосковья поучаствует в суде по иску о незаконных свалках

В судебном процессе по иску Сергиево-Посадской городской прокуратуры к владельцам земельных участков в городском округе примут участие представители Минэкологии Московской области. Основанием для иска стали результаты надзорных мероприятий, выявивших незаконные свалки на участках ответчиков.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов сообщил: «В ходе обследования территории в Сергиевом Посаде обнаружены участки, принадлежащие частным лицам, на которых проведена отсыпка и вертикальная планировка поверхности грунтами неизвестного происхождения с включением строительных отходов». Часть отходов находится в береговой полосе реки Кончуры, что нанесло ущерб почвам и водному объекту.

Сумма ущерба, рассчитанная специалистами аккредитованной лаборатории, превысила 1,2 миллиона рублей. Прокуратура при поддержке министерства будет добиваться возмещения этой суммы от правообладателей захламленных земель.