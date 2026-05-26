Минэкологии Московской области проверит особо охраняемые природные территории

Специалисты Минэкологии Московской области вместе с полицией, представителями местных органов власти и дружинниками продолжают работу по предотвращению нарушений на особо охраняемых природных территориях и в водоохранных зонах.

Были проведены проверки на территориях «Суханово» в Ленинском округе, «Семь Ключей» в Наро-Фоминском, «Душоновские болота» и «Никольская лесная дача» в Щелково, «Куровское болото» в Пушкинском, «Парк в деревне Полтево» в Балашихе и «Черноголовский заказник». Также были обследованы водоохранные зоны Булатниковского пруда в Ленинском округе и реки Липка в Красногорске.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отметил: «С наступлением теплой погоды, когда жители массово устремляются на природу, возрастает антропогенное давление на заповедные земли. К сожалению, не обходится без нарушений».

В результате проверок было составлено 10 протоколов по фактам нарушения режима особой охраны ООПТ и использования водоохранных зон. Однако, по словам министра, главное — не привлечение к административной ответственности, а осознание людьми своей ответственности перед природными сообществами. В ходе мероприятий было проведено 27 профилактических бесед и разданы информационные материалы.