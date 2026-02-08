Минэкологии Московской области просит жителей минимизировать выбросы из-за штиля

В Московской области установилась штилевая погода, что привело к неблагоприятным метеоусловиям первой степени опасности в нескольких округах. ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» дважды объявляло о таких условиях в Мытищах, Щелково, Электростали, Клине, Подольске, Серпухове, Коломне, Воскресенске и Дзержинском.

Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин пояснил, что в такие периоды загрязняющие вещества, выбрасываемые в воздух, плохо рассеиваются и могут вызывать дискомфорт у людей, особенно у тех, кто страдает легочными или аллергическими заболеваниями.

Минэкологии напоминает жителям о рекомендациях в период неблагоприятных метеоусловий: * ограничить поездки на личном транспорте; * сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс; * не открывать окна для проветривания помещений, особенно ночью и ранним утром; * использовать системы кондиционирования и очистки воздуха; * проводить ежедневную влажную уборку; * людям с хроническими заболеваниями иметь при себе необходимые лекарственные препараты.