Минэкологии Московской области потребует компенсации за ущерб от незаконной свалки

Министерство экологии и природопользования Московской области подало в суд исковое заявление о возмещении ущерба, причиненного незаконной свалкой в округе Щелково. Нарушение обнаружили на земельном участке в поселке Загорянский, который предназначался для размещения торговых объектов.

«Участок, на котором выявлена свалка, принадлежит местной жительнице», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин. В ходе проверки был задержан водитель самосвала, который сгружал строительные отходы и грунты. Специалисты аккредитованной лаборатории провели исследования и установили, что в результате незаконного размещения отходов почвам нанесен ущерб в размере 362 тысячи рублей.

По итогам проверки владелица загрязненного участка была привлечена к административной ответственности. Минэкологии продолжает добиваться возмещения вреда.