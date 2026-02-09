Минэкологии Московской области поддержит конкурс экологических гербов

Минэкологии Московской области поддержало идею проведения очередного этапа Всероссийского конкурса «Экологический герб: знать, чтобы сохранить». Инициатива принадлежит Неправительственному экологическому фонду имени В. И. Вернадского. Цель конкурса — привлечь внимание к природному разнообразию родных мест и сформировать экологическую культуру и ответственность. Участники создают экологические гербы своего региона, города или поселка, акцентируя внимание на уникальных природных объектах, эндемиках и видах под угрозой вымирания.

Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин отметил: «Символика имеет огромное значение для любой гражданской инициативы. Уникальная подмосковная природа может стать источником вдохновения для такой символики».

За два сезона проведения конкурса было получено более 3000 заявок из 80 субъектов Российской Федерации. В этом году конкурс пройдет в двух номинациях: «Экологический герб субъекта Российской Федерации» и «Экологический герб населенного пункта Российской Федерации».

Участники разделены на три возрастные группы: младшая (7–12 лет), средняя (13–18 лет) и старшая (от 18 лет). Заявки принимаются до 15 апреля. Подробности о том, как принять участие, можно найти по ссылке: [https://vernadsky.ru/de/proekty/ecogerb](https://vernadsky.ru/de/proekty/ecogerb).