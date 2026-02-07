Минэкологии Московской области поддержит иск о прекращении нарушения земельного законодательства

Представители Министерства экологии Московской области присоединятся к судебному разбирательству по иску администрации городского округа Мытищи. В иске содержится требование о прекращении нецелевого использования земельного участка и потенциально опасной для окружающей среды деятельности на его территории.

Ответчиками по делу выступают совхоз имени Тимирязева и компания «Нектон СИА», осуществляющая производственную и торговую деятельность на участке.

Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин отметил, что ситуация на данном земельном участке хорошо знакома ведомствам. «Здесь работает сразу несколько компаний, в том числе и «Нектон СИА», которая осуществляет хранение, розлив и продажу горюче-смазочных материалов несмотря на то, что участок относится к землям сельхозназначения», — пояснил он. Подобная деятельность несет риск нанесения ущерба почвам.

Ранее компаниям уже было объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Однако проверка, проведенная администрацией Мытищ, показала, что признаки нарушения сохраняются. В исковом заявлении указано, что на землях, предназначенных для выращивания сельскохозяйственной продукции, фактически создан опасный производственно-складской комплекс.

Администрация просит суд обязать ответчиков прекратить нецелевое и небезопасное использование земель, а также освободить участок от бочек, контейнеров, паллет с маслами, емкостей с техническими жидкостями, горюче-смазочными материалами и продуктами нефтехимии.