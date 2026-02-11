Минэкологии Московской области отчитается о работе в сфере надзора за обращением строительных отходов

В Министерстве экологии и природопользования Московской области подвели итоги надзорной работы за 2025 год. Министр экологии Виталий Мосин сообщил о значительных успехах в сфере контроля за обращением со строительными отходами и грунтами.

По словам главы Минэкологии, в прошлом году специалисты ведомства совместно с сотрудниками Минчистоты и Главного управления региональной безопасности Московской области провели 47 рейдов. В ходе этих мероприятий были задержаны 159 единиц техники, использовавшейся для незаконной транспортировки и размещения отходов.

«Пресечены 72 попытки образования незаконных свалок, в результате составлено 90 протоколов об административных правонарушениях», — отметил Виталий Мосин. Он подчеркнул, что таких результатов удалось достичь благодаря эффективному межведомственному взаимодействию.

Также в прошлом году было вынесено 788 постановлений о назначении административного наказания за незаконную транспортировку и сброс строительного мусора. Сумма штрафных санкций превысила 8,5 миллиона рублей.