Минэкологии Московской области оштрафует предприятия за нарушения

Министерству экологии Московской области стали известны факты нарушения природоохранного законодательства. Информация поступила из Межрегионального управления Росприроднадзора по Московской и Смоленской областям и из Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

«Было установлено, что в Черноголовке предприятие по производству напитков не внесло плату за негативное воздействие в определенные законом сроки», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

В Павловском Посаде предприятие по оптовой торговле горюче-смазочными материалами также нарушило сроки внесения платы. По итогам рассмотрения поступивших материалов обе компании привлечены к административной ответственности в виде штрафов.

Минэкологии напоминает, что согласно закону «Об охране окружающей среды» взимается плата за выбросы загрязняющих веществ в воздух, за сбросы в водные объекты и за хранение или захоронение производственных отходов.