Минэкологии Подмосковья оштрафовало предприятие в Щелкове за загрязнение воздуха

Инспекторы эконадзора Министерства экологии Московской области рассмотрели материалы проверки Щелковской городской прокуратуры и вынесли постановление о назначении административного наказания за нарушение природоохранного законодательства в городском округе Щелково.

Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин рассказал: «Прокуратура проверила, как соблюдается экологическое законодательство на предприятии, которое выпускает деревянные конструкции. Как выяснилось, в ходе производства используются источники выбросов в атмосферный воздух».

У предприятия отсутствует согласованный план сокращения выбросов в период неблагоприятных метеоусловий, что может приводить к дискомфорту для жителей в штилевую погоду.

По итогам рассмотрения результатов прокурорской проверки предприятие было привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.