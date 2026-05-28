Минэкологии Подмосковья оштрафовало нарушителей за незаконный сброс отходов

Министерством экологии Московской области были вынесены постановления о назначении административных наказаний за незаконный сброс отходов в Чехове, Домодедове и Ленинском округе. Протоколы об административном правонарушении поступили в министерство из органов внутренних дел.

«Водители автомобилей были задержаны при попытке сброса отходов в чеховском микрорайоне Венюково», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. Он также добавил, что аналогичные нарушения пресечены в Домодедове и Ленинском округе. В последнем случае нарушитель пытался незаконно сбросить отходы в водоохранной зоне Спасского пруда, расположенного на русле реки Битца.

Все нарушители по итогам рассмотрения протоколов были привлечены к административной ответственности в виде штрафов.