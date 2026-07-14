Нарушителей правил перевозки стройотходов оштрафовали в Подмосковье
В нескольких городах Московской области полицейские задержали водителей, которые перевозили строительный мусор без необходимых разрешений. В Красногорске, Истре и Рузском городском округе сотрудники правоохранительных органов остановили грузовики с отходами.
10 июля инспекторы эконадзора рассмотрели протоколы и привлекли нарушителей к административной ответственности в виде штрафа.
Ранее в ходе рейда в Щелково с участием сотрудников различных ведомств были задержаны еще трое незаконных перевозчиков отходов сноса, строительства и ремонта.