Минэкологии Подмосковья оштрафовало нарушителей природоохранного законодательства

Министерство экологии и природопользования Московской области привлекло к административной ответственности нарушителей природоохранного законодательства в трех округах. Протоколы были составлены на основании материалов, поступивших из полиции.

В Богородском округе полицейские остановили два самосвала с асфальтовой крошкой на пересечении Кудиновского шоссе и трассы М-12. У водителей не оказалось разрешительных документов на транспортировку отходов.

В Рузском округе, вблизи деревни Углынь, гражданин пытался сбросить порубочные остатки на почву. В деревне Мотяково Люберецкого округа была пресечена попытка сжигания отходов в металлической емкости.

Все нарушители были оштрафованы после рассмотрения протоколов 27 июля.