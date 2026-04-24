Популяцию европейской норки исследуют в Подмосковье

В Московской области планируется проведение специальных зоологических исследований, направленных на выявление, изучение и оценку состояния популяции европейской норки. Инициатором работы выступает Министерство экологии Московской области. Эксперты хотят выяснить численность этих животных в регионе и возможность увеличения их популяции.

Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин подчеркнул: «Европейская норка занесена в Красную книгу региона под первой категорией — вид, находящийся под угрозой исчезновения». Среди факторов, влияющих на этот вид, — состояние территорий обитания и конкуренция с американской норкой, завезенной в Россию в начале XX века.

По данным исследований конца XX века, в Московской области насчитывалось около 2000 норок обоих видов, при этом соотношение американской и европейской норок составляло 6:1. Сейчас точные данные о численности европейской норки отсутствуют. Последний раз животное встречали в 2014 году на востоке Можайского округа. Проводимые исследования помогут оценить текущее состояние популяции и определить перспективы искусственного разведения европейской норки.