Минэкологии Московской области напомнило о правилах сбора лесных ягод

Министерство экологии Московской области призывает жителей и гостей региона соблюдать правила природопользования при сборе лесных ягод. В преддверии сезона «тихой охоты» ведомство напоминает о важности сохранения биоразнообразия и соблюдения законодательства.

В Красную книгу Московской области внесены редкие ягодные растения, которые могут быть ошибочно приняты за их распространенные съедобные аналоги. Среди них — клюква мелкоплодная, толокнянка обыкновенная, водяника черная, жимолость голубая, княженика, морошка. Хотя некоторые из этих ягод используются в народной медицине или имеют пищевую ценность, их сбор запрещен.

Кроме видового запрета, существуют территориальные ограничения. В границах большинства особо охраняемых природных территорий (ООПТ) сбор ягод разрешен, но исключительно для личных нужд. Промышленная заготовка и сбор на продажу запрещены.

Однако есть зоны с особым режимом охраны, где уязвимые экосистемы нуждаются в полном покое. Например, в государственном природном заказнике областного значения «Коренные ельники с клюквенными сфагновыми болотами» введен запрет на сбор любых ягод.

Перед сбором ягод необходимо ознакомиться со списком краснокнижных растений и изучить режим охраны конкретной территории. Полный список можно найти в Красной книге Московской области, доступной по ссылке. Информацию о режиме охраны можно получить на Геопортале Подмосковья.