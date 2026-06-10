Минэкологии Подмосковья дало рекомендации по безопасности в парках аттракционов
В период летних каникул Министерство экологии и природопользования Московской области напоминает жителям и гостям региона о правилах безопасности при посещении парков аттракционов.
Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отметил, что лето — это время каникул, когда дети особенно ждут ярких впечатлений. «Мы понимаем, что большинство посетителей парков — это родители с детьми, и наша общая задача заключается в том, чтобы сделать этот отдых не только радостным, но и безопасным», — подчеркнул он.
Чтобы минимизировать риски, посетителям парков аттракционов рекомендуется обратить внимание на несколько моментов. Прежде всего, на аттракционе должны быть государственный регистрационный знак, правила пользования и информационная табличка с датой последней проверки. Также стоит проверить наличие приборов для измерения роста, веса, силы ветра и температуры воздуха, если это предусмотрено эксплуатационными документами.
Кроме того, важно убедиться, что нет свободного доступа посетителей в опасные зоны. Следует обратить внимание на общее техническое состояние аттракциона: нет ли видимых повреждений, износа деталей, люфта в сочлененных узлах или подозрительных звуков при работе.
Министерство напоминает родителям о нескольких простых, но важных рекомендациях:
- правильно выбирать аттракцион для ребенка, учитывая не только возрастные ограничения, но и рост, вес, требования к одежде и обуви, а также уровень координации;
- проследить за посадкой ребенка, убедиться, что он надежно пристегнут, и освободить его руки от предметов, которые могут выпасть во время движения;
- следить за ребенком во время катания и требовать остановки аттракциона, если ребенок испугался, заплакал, почувствовал тошноту или теряет сознание;
- не оставлять детей без присмотра на территории парка аттракционов.