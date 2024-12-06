Минэкологии Подмосковья сообщило об изменении законодательства о стройотходах

В Госдуму поступил законопроект о внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления». Нововведения касаются улучшения регулирования оборота строительных отходов, сноса и грунтов. Представители Минэкологии Подмосковья отмечают, что многие из предложенных изменений уже применяются в регионе, и их закрепление на федеральном уровне повысит эффективность работы.

Если поправки примут, регионы получат больше полномочий для контроля в этой области. Среди основных изменений — уточнение определения строительных отходов, порядок взаимодействия информационных систем федерального и регионального уровней, требования к объектам переработки, утилизации и размещения отходов, а также запрет на захоронение некоторых видов отходов и приоритет переработки.

Помимо этого, вводятся строгие требования к отчетности участников процесса обращения с отходами и меры ответственности за несоблюдение правил, включая приостановление деятельности.

Реформа обращения со строительными отходами стартовала в Подмосковье в 2021 году в ответ на проблему незаконных перевозок и свалок строительных отходов. Например, в регионе действует система «Электронный талон» для регистрации перевозчиков, и весь процесс транспортировки контролируется Минэкологией Московской области.