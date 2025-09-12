Минэкологии добилось выплаты 6 млн рублей за ущерб от свалок в Ленинском округе

В Ленинском округе в поселке Булатниково на пяти участках были устроены свалки. Минэкологии региона подало требование о возмещении шести миллионов за ущерб землям, суд удовлетворил обращение ведомства.

Ответчиком выступал хозяин земель — житель столицы.

Жалоба на него поступила в министерство от местных жителей. После проверок экологов мужчине было объявлено предостережение о недопустимости нарушений.

Затем специалисты провели необходимые исследования и оценили ущерб. Добровольно виновник возмещать средства не захотел, из-за чего ведомство обратилось в суд.

Мужчина всячески пытался уйти от ответственности, доказывая что землями пользовался не он, однако такие аргументы сочли несостоятельными. Решение было вынесено в пользу подмосковного Минэкологии.