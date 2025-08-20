Минэкологии добилось возмещения ущерба от свалки в Солнечногорске

Московский областной суд рассмотрел жалобу Минэкологии Подмосковья по делу о незаконной свалке в Солнечногорске. Ранее инспекторы нашли на участке предпринимателя в деревне Соколово почти 17 тысяч кубометров строительного мусора. Ущерб от свалки оценили более чем в 88 миллионов рублей.

Сначала суд постановил, что предприниматель должен выплатить только 11 миллионов, но ведомство с этим не согласилось и подало апелляцию. Владелец участка утверждал, что не свозил мусор, а использовал его для выравнивания земли.

Областной суд встал на сторону Минэкологии и постановил взыскать с предпринимателя полную сумму ущерба — более 88 миллионов рублей.