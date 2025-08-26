Минчистоты Подмосковья выявило 99 нарушений в сфере благоустройства в августе

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Более 100 выездных обследований в сфере благоустройства провели в Подмосковье в августе. По результатам проверок было зафиксировано 99 нарушений, сообщили в министерстве по содержанию территорий МО.

Среди основных нарушений встречались несвоевременная или некачественная уборка мест общего пользования и несоблюдение требований на детских и спортивных площадках.

Ответственным службам выдали предписания для устранения недочетов, на исправление проблем отвели определенные сроки.

В ведомстве отметили, что также в августе по камерам зафиксировали 56 случаев сброса отходов из машин. Всем нарушителям был назначен штраф.

Жителям Подмосковья напомнили, что обратиться с жалобой на проблемы в содержании территорий можно в территориальные отделы министерства.