Минблагоустройства Подмосковья назвало топ популярных каруселей за неделю

Министерство благоустройства Московской области подвело итоги посещаемости каруселей в муниципалитетах с 11 по 17 ноября. Всего за неделю аттракционы посетили свыше 5,5 тысячи человек. Наибольшее количество посетителей зафиксировано в Одинцово — более 1000 человек, в Домодедове — более 940, и в Сергиевом Посаде — более 920.