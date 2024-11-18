Минблагоустройства Подмосковья назвало топ популярных каруселей за неделю

Фото: Министерство благоустройства Московской области

Министерство благоустройства Московской области подвело итоги посещаемости каруселей в муниципалитетах с 11 по 17 ноября. Всего за неделю аттракционы посетили свыше 5,5 тысячи человек. Наибольшее количество посетителей зафиксировано в Одинцово — более 1000 человек, в Домодедове — более 940, и в Сергиевом Посаде — более 920.

«Это уникальные карусели с профессиональной стереоаудиосистемой и иллюминацией, выполненные по авторскому проекту известного дизайнера Дениса Симачева», — уточнил заместитель председателя Правительства Московской области — министр благоустройства Михаил Хайкин.

Карусели установили для разнообразного и интересного отдыха жителей и гостей Подмосковья. Дизайнер Денис Симачев создал уникальное оформление для каждого аттракциона, привлекая посетителей всех возрастов своей яркой атмосферой.

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