Минблаг Подмосковья поделился планом улучшения общественных мест для людей с ОВЗ

В Подмосковье продолжают создавать и обновлять общественные пространства для жителей региона. В рамках программы «Доступная среда» переоборудуют места отдыха, спортплощадки, набережные, культурные центры, павильоны и входные группы для маломобильных граждан. Об этом сообщили в Минблаге МО.

До 1 августа в ведомстве планируют провести обследование городских пространств с участием маломобильных граждан. За это время специалисты рассчитают стоимость необходимых работ и утвердят план с приоритетами на следующий и текущий год.

Такие модернизации уже провели, например, на площади Ленина в Серпухове, в парке Талалихина в Подольске, в парке Меленки в Павловском Посаде и других местах.

В нескольких муниципалитетах прошли выборочные обходы от общественных мест до жилых домов.

«Основные проблемные участки маршрута — тротуары, пешеходные переходы и лестницы. Например, отсутствие пониженных бордюров. Мы планируем устроить понижения из плитки с нормативным уклоном. Что касается лестниц, важно предусмотреть установку пандусов с поручнями по нормативам, а также использовать сборные пандусы для преодоления нужного перепада высот», — рассказал зампред правительства — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В ведомстве добавили, что в спортивных объектах оборудуют не только места для физических упражнений, но и санитарные комнаты. В учреждениях культуры помимо входа создадут удобные зоны оказания услуг и специальные отдельные помещения.