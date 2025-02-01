Минблаг Подмосковья назвал топ мест для всесезонных прогулок

В Подмосковье продолжают благоустраивать лесопарки по программе «Парки в лесу». Ее главная цель — создать комфортные зоны отдыха с минимальным вмешательством в природу. Для дорожек используют гранитный отсев и деревянные настилы, а скамейки и урны делают из дерева.

Так, в Истре появился лесопарк «Шишкин лес» с удобными прогулочными тропами, велодорожками, спортплощадками и пунктом проката. В Балашихе благоустроили Ольгинский лесопарк — 71 гектар территории с лыжной трассой, футбольным полем, тренажерной зоной и детскими площадками. В парке работает освещение, видеонаблюдение, предусмотрена парковка.

В Ленинском округе лесопарк «Высота» обзавелся освещенными прогулочными дорожками, смотровой площадкой и зоной для выгула собак. Помимо этого, для комфорта посетителей обустроили детские и спортивные площадки, установили туалетные модули. В Министерстве благоустройства Московской области сообщили, что все три лесопарка стали удобными местами для прогулок в любое время года.