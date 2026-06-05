ООО «Гормаш Глобал» реализует в Подмосковье масштабные проекты. На территории Солнечногорска сейчас строят большой завод горно-шахтного оборудования. В рамках нового соглашения на ПМЭФ предприятие займется добычей ископаемых в Запорожской области. Об этом в интервью 360.ru рассказал учредитель Алексей Каширский.

Крупный завод горно-шахтного оборудования в Солнечногорске уже обрел форму, и в ближайшее время его запустят. Вместе с тем «Гормаш Глобал» открыло выпуск комплектующих в Ленинградской области. Они будут помогать в производстве машин, которые как раз будут делать в Подмосковье.

По словам Каширского, предприятие продолжает развиваться. На ПМЭФ было подписано соглашение с губернатором Запорожской области Евгением Балицким, по которому компания займется добычей твердых полезных ископаемых.

«Это братские для нас регионы, которым Московская область сегодня в том числе помогает, курирует. И на территории Запорожской области находится достаточно много полезных ископаемых, которые необходимы сегодня нашей стране, нашему государству», — отметил Каширский.

В Запорожской области будут добывать марганец, железную руду, пегматиты и каолины. Эти ископаемые применяют для изготовления сантехники, фарфора, в военно-промышленном комплексе и для других целей.

«Это миллионы тонн руды, которые дадут нашей горнодобывающей отрасли очень сильный толчок развития. И конечно же, в экономическом отношении наша страна от этого будет получать очень сильный эффект развития», — сказал спикер.