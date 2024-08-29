Миллион тонн цемента произвел Воскресенский завод с момента перезапуска

Воскресенский цементный завод 27 августа выпустил миллионную тонну цемента с момента обновления цехов. Уже в июле производство достигло рекордных показателей.

Завод «Цементум» работает с максимальной загрузкой мощностей, и первый миллион тонн цемента — это достижение для коллектива предприятия.

«Воскресенский цементный завод работает, показывая высокую эффективность отдачи оборудования и отлаженные производственные процессы. Спасибо всей нашей команде за профессионализм и ответственность. Нам есть чем гордиться, но обороты не сбавляем. Дальше — больше!» — поделилась директор Воскресенского производственного кластера Ольга Будкина.

Отметим, обновленный завод открыли в Воскресенске 28 июня 2023 года. Отдельное внимание во время модернизации производства уделили экологической безопасности.

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