Миллион поездок совершили в автобусах «Зима в Подмосковье» за 3 месяца

С декабря 2024 года на автобусах «Мострансавто» с баннером акции «Зима в Подмосковье» пассажиры совершили более миллиона поездок. В туристическом проекте регионального правительства участвуют 60 машин.

Чаще всего жители и гости Московской области платили за проезд социальными картами — зарегистрировали более 452 тысяч таких операций. Более 420 тысяч раз они использовали банковские карты, а еще около 173 тысяч раз — «Тройку» и «Стрелку».

Акция «Зима в Подмосковье» знакомит пассажиров с достопримечательностями и лучшими местами для отдыха в разных городах региона.