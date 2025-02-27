Миллион поездок совершили в автобусах «Зима в Подмосковье» за 3 месяца

С декабря 2024 года на автобусах «Мострансавто» с баннером акции «Зима в Подмосковье» пассажиры совершили более миллиона поездок. В туристическом проекте регионального правительства участвуют 60 машин.
Чаще всего жители и гости Московской области платили за проезд социальными картами — зарегистрировали более 452 тысяч таких операций. Более 420 тысяч раз они использовали банковские карты, а еще около 173 тысяч раз — «Тройку» и «Стрелку».
Акция «Зима в Подмосковье» знакомит пассажиров с достопримечательностями и лучшими местами для отдыха в разных городах региона.
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