Миллион кубометров снега вывезли с региональных дорог Подмосковья с начала зимы

Коммунальные службы Подмосковья продолжают борьбу с последствиями непогоды. С начала зимы с региональных дорог вывезли более миллион кубометров снега.

Весь собранный на дорогах снег перевозят в специальные места для складирования, рассказал глава регионального Минтранса Марат Сибатулин.

«За три зимних месяца в Подмосковье было уже вывезено порядка миллиона кубометров снега на места, предназначенные для складирования. Это рекорд последних лет, к примеру, в зимние сезоны 2023-24 и 2022-23 было вывезено больше 700 тысяч кубометров снега, а аномально теплой и малоснежной зимой в 2024-2025 — всего 100 тысяч кубометров», — сказал министр.

Всего на региональной сети специалисты Мосавтодора провели около 70 циклов обработки проезжей части. Было использовано более 400 тонн противогололедных материалов. Ежедневно на работу выходили около 450 спецмашин.

Водителей призвали не нарушать правила парковки, чтобы не мешать работе тракторов и погрузчиков.