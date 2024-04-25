Миллион человек получили телемедицину в Подмосковье с января | 360°

Подмосковье 25 апреля 2024, 15:50 Миллион человек получили телемедицину в Подмосковье с января Пресс-служба Минздрава МО

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Жители Подмосковья могут получать консультации врачей без посещения поликлиники. С начала года возможностями телемедицины воспользовались свыше миллиона человек.

«С января провели более миллиона онлайн-приемов. Получить консультацию врача можно прямо из дома. Также удаленно можно закрыть больничный лист, продлить электронный рецепт на льготное лекарство, проконсультироваться по итогам лечения», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева.

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Воспользоваться телемедициной могут беременные женщины и дети. Онлайн-прием возможен только после первичного очного посещения врача. Записаться можно на портале «Здравоохранение», по телефону 122 или на приеме у лечащего врача.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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