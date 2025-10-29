Милана Бекулова из Подмосковья стала вице-чемпионкой мира по тхэквондо

Подмосковная спортсменка Милана Бекулова завоевала серебряную медаль на чемпионате мира по тхэквондо ВТФ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

В финале среди женщин в легком весе до 46 килограммов Бекулова уступила сопернице из Турции. Бронзовые медали достались спортсменкам из Китая и Казахстана.

В ведомстве уточнили, что 29 октября за призовое место будет бороться еще один представитель Подмосковья — Идар Багов в весовой категории до 58 килограммов.Чемпионат мира проходит в Китае с 24 по 30 октября. В соревнованиях участвуют спортсмены из 182 стран, Россию представляют 16 тхэквондистов.