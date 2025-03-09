Милана Бабурина из Дубны победила во всероссийском конкурсе красоты

Первоклассница из наукограда Милана Бабурина приняла участие во всероссийском конкурсе красоты «Великолепные Мисс и Мистер России 2025» и «Gorgeous Young Miss World 2025». Она завоевала три короны и три кубка, в том числе главный приз — диплом победительницы и путевку в гранд-финал «Мисс и Мистер Гламур России 2025» в Сочи.