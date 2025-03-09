Милана Бабурина из Дубны победила во всероссийском конкурсе красоты

Пресс-служба администрации городского округа Дубна
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Дубна

Первоклассница из наукограда Милана Бабурина приняла участие во всероссийском конкурсе красоты «Великолепные Мисс и Мистер России 2025» и «Gorgeous Young Miss World 2025». Она завоевала три короны и три кубка, в том числе главный приз — диплом победительницы и путевку в гранд-финал «Мисс и Мистер Гламур России 2025» в Сочи.

Семилетняя Милана стала участвовать в конкурсах красоты с конца 2024 года. До этого она неоднократно демонстрировала коллекции одежды на показах. Например, осенью Милана поедет на Неделю моды в Санкт-Петербурге.

Пресс-служба администрации городского округа Дубна
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Дубна
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Милана успевает хорошо учиться в школе № 9, занимается в хореографическом ансамбле «Калинка», театре-студии «Призма», посещает занятия театра «Ералаш» в киностудии имени Горького и увлекается фигурным катанием.

«Главное, что Милане это нравится, она успешно совмещает и учебу, и хобби. Все ей доставляет удовольствие», — отметила мама Александра.

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