Микроскоп и лазер для микрохирургических операций установили в МОНИКИ

В Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени М. Ф. Владимирского поступили микроскоп и лазер для проведения ЛОР-операций. На приобретение техники направили свыше 60 миллионов рублей.

Устройство позволит специалистам выполнять микрохирургические операции с максимальной точностью.

«Его основные преимущества — это малоинвазивность, минимальные риски осложнений», — пояснил заместитель председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Микроскоп позволяет получить прекрасную визуализацию, а лазер дает возможность иссекать ткани и запаивать сосуды, что упрощает деликатные вмешательства.

«Мы всегда заботимся о своих пациентах и стремимся сделать все возможное для их восстановления и улучшения качества жизни. Поступление нового оборудования, в данном случае микроскопа и углеродного лазера, помогает нам в этом», — подчеркнул директор МОНИКИ Константин Соболев.

Устройство приобрели в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора Андрея Воробьева.