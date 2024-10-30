Микрорайоны Подольска досрочно подключили к новым тепловым сетям

Руководитель муниципалитета рассказал, что на прошлой неделе вместе с сенатором Александром Двойных проверил ход работ на участках, где проводится переключение абонентов на новые коммуникации. Специалисты уже закончили часть запланированных на 2025 год работ.

На новые теплосети переключены участки на улицах Ульяновых, Володи Дубинина, Клемента Готвальда на пересечении со Свердлова, а также микрорайон Силикатная.

Григорий Артамонов добавил, что работники коммунальных служб засыплют все выкопанные для перекладки труб траншеи и уложат асфальт до 15 ноября. Далее будет продолжена точечная прокладка новых коммуникаций.

В микрорайоне Климовск предстоит замена инженерных сетей в нескольких домах. Глава округа рассказал, что на очередную выездную встречу с жителями будет приглашен руководитель Фонда капитального ремонта.

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