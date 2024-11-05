Микрорайон Выстрел благоустроят в Солнечногорске в 2025 году

Механизированную обратную засыпку траншей, по которым проходят сети центрального отопления и горячего водоснабжения, завершают в микрорайоне Выстрел в Солнечногорске. Комплексное восстановление благоустройства по двухлетнему контракту закончат в 2025 году — здесь проложат новые тротуары, бордюрный камень, засеют газон и проведут другие виды работ.

Механизированная обратная засыпка траншей является завершающим этапом модернизации инженерных сетей перед благоустройством территории. В этом году на Выстреле было заменено около 36 километров трубопроводов, установлено 43 тепловые камеры, а также проведена масштабная реконструкция котельной с обновлением оборудования.

Подрядная организация полностью подключила многоквартирные дома и социальные учреждения к системе отопления и горячего водоснабжения перед началом отопительного сезона. Сейчас теплоноситель от котельной подается по сетям в соответствии с нормативными требованиями.

«Все дома у нас подключены к отоплению и горячему водоснабжению. Подрядная организация, занимавшаяся капитальным ремонтом сетей в микрорайоне, приступила к обратной засыпке инертными материалами согласно проекту. После этого она переходит к заключительному этапу — это восстановление благоустройства в тех объемах, в которых оно было до начала ремонтных работ», — рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.

По вопросам, связанным с отоплением, жители Солнечногорска могут обращаться на горячую линию главы: 8 (800) 201-67-47.

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