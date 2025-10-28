Микрорайон «Ценность» для переселенцев из аварийных домов начали строить в Дубне

Первый дом уже начали строить. Завершить работы планируют к концу 2026 года. Рядом уже подготовили площадку под второй дом — в него переедут жители аварийных бараков на Тверской улице.

«Буквально недавно мы дали старт строительству нового микрорайона по КРТ. Те первые дома, которые мы планировали начать строить в этом году, уже ведем в полном объеме. В эти современные дома будут переезжать жители из бараков, которые ждали свое переселение более 20-30 лет», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

По проекту новые дома будут вписываться в облик города. Вокруг них обустроят современную инфраструктуру. Строительство идет по графику.

«Эти дома строятся для тех заводов, которые находятся через дорогу от нас, для ДМЗ им. Федорова, для „Кронштадта“. С ГоСМКБ „Радуга“ есть предварительная договоренность о том, что мы по льготной цене, которую нам позволит банк, будем предоставлять им по 20 квартир в год для молодых специалистов», — рассказал застройщик Александр Велигодский.