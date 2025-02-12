Микрорайон Дуброво в Дмитровском округе скоро подключат к газу

В микрорайоне Дуброво поселка Новосиньково дан старт строительно-монтажным работам по прокладке нового отрезка газопровода. Реализация этого проекта позволит создать более комфортные условия для проживания.

На территории поселка уже существуют два крупных распределительных газопровода высокого давления. Один из них, протяженностью 4,58 километра, расположен вблизи села Синьково, а второй, новый, — в микрорайоне Дуброво.

Общая протяженность нового газопровода составит 2,87 километра. После завершения строительства и ввода газопровода в эксплуатацию, долгожданное голубое топливо станет доступно для жителей домов, расположенных в этом микрорайоне.

Особенностью проекта является применение современных технологий при прокладке газопровода. Лишь небольшая часть работ, около 410 метров, будет выполнена открытым способом. Основная же часть, а именно 2460 погонных метров, будет проложена с использованием современного метода горизонтально-направленного бурения.

Благодаря использованию такой технологии, прокладывать газопровод можно даже под жилыми домами, зелеными насаждениями, парками, автомобильными и железнодорожными путями. При этом отпадает необходимость рыть траншеи, вывозить грунт и создавать сложные каналы.

«В рамках реализации президентской программы „Социальная газификация“, реализуемой на всей территории нашей страны с 2021 года, мы продолжаем работу по улучшению качества жизни наших жителей. В результате уже скоро газ придет еще в 32 дома микрорайона Дуброво», —сообщил глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.