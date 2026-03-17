Микрорайон Авиаторов масштабно преобразят в Балашихе

Здесь планируют расселение 16 аварийных домов, строительство шести жилых корпусов, детского сада, пристройки к школе № 25, взрослой поликлиники и спортивного зала. Проект охватывает территорию около 15 гектаров.

Развитие района продолжается в рамках договора о комплексном развитии территории между Министерством жилищной политики Московской области, администрацией округа и застройщиком «Реновация-Балашиха». Сегодня здесь работают два общеобразовательных учреждения и пять дошкольных отделений.

Разрешения на строительство домов уже выданы. Встроенная поликлиника в корпусе № 1 дома по улице Колдунова будет рассчитана на 91 посещение в смену. Открыть ее планируют во втором квартале 2029 года. Детский сад на 255 мест готов на 73% — его должны сдать в третьем квартале 2027 года. Пристройку к школе на 600 мест завершат в третьем квартале 2028 года. Жилые корпуса № 2, 3, 4 и 7, где предусмотрено помещение под спортивный зал, планируют ввести в этом году.

В 2020 году в микрорайоне уже построили социальные объекты по государственной программе Московской области: детский сад на 110 мест и пристройку к школе № 30 на 400 мест на улице Летной.

До 2028 года в рамках областной программы запланировано строительство воспитательно-образовательного комплекса: школы на 950 мест и детского сада на 250 мест. В соседнем микрорайоне Гагарина завершается пристройка к школе № 30 на 181 место — готовность 88%, сдать объект намерены в 2027 году.

Транспортная доступность микрорайона также улучшится. Сейчас его обслуживают муниципальные маршруты № 17, № 19, № 15к, № 22к и региональные № 10, № 338, № 395, № 384, № 889. Совместно с Министерством транспорта Подмосковья прорабатывают увеличение числа автобусов на маршруте № 889 с 35 до 40 единиц.

Кроме того, в рамках развития Центрального транспортного узла рассматривают продление железнодорожной ветки от станции Балашиха до микрорайона Авиаторов. Министерство транспорта региона предложило софинансировать проект из областного бюджета и направило инициативу в РЖД. Сегодня от станции Балашиха ежедневно курсируют 33 пары электропоездов с интервалом 20–25 минут. Прорабатывается возможность увеличить количество составов и сократить интервал движения на участке до Нижегородской.