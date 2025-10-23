Микрокредитная компания Подмосковья выплатит штраф за нарушение прав должницы

Подмосковной микрокредитной организации назначен штраф в 150 тысяч рублей за нарушение прав гражданки при взыскании задолженности. Такое решение вынес отдел судебных приставов региона.

На назойливость коллекторов пожаловалась жительница региона. Сотрудники тревожили ее и ее дочь в соцсетях и мессенджерах, требуя вернуть деньги. Также они постоянно звонили с незнакомых номеров.

К заявлению в ГУФССП России по Московской области гражданка приложила скриншоты сообщений и аудиозапись телефонного разговора. Также в документе она отметила, что не давала письменного согласия на взаимодействие с третьими лицами.

После расследования доводы подтвердились. Сотрудники микрокредитной компании вправду осуществляли описанные действия и оказывали психологическое давление. Своей назойливостью юридическое лицо нарушило сразу несколько законов.

В ведомстве отметили, что организацию уже привлекали к административной ответственности за аналогичные нарушения. В этот раз компании был также назначен штраф в размере 150 тысяч рублей.

Жителей Подмосковья призвали сообщать о нарушении прав коллекторами. Сделать это можно через интернет-приемную Главного управления ФССП России по Московской области или на портале госуслуг.