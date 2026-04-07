Микробиологи обнаружили новые виды микроорганизмов в тундре

Микробиологи из города Пущино провели исследование в Ямало-Ненецком автономном округе и совершили уникальные открытия. Изучая почвы и лишайники в долине реки Надым, они выделили и сохранили более 50 штаммов цианобактерий и микроводорослей.

Результаты исследования оказались сенсационными: девять из найденных штаммов могут быть новыми для науки. Восемь из них претендуют на статус новых видов, а один может представлять целый новый род.

Одной из неожиданностей стала цианобактерия, которую ранее считали «тропической неженкой». Ее находили только в далекой Бразилии, но теперь выяснилось, что этот микроорганизм прекрасно чувствует себя и в промерзлой российской тундре. Это открытие заставляет пересмотреть представления о путях расселения микроорганизмов по планете и их способности выживать в экстремальных условиях.

Кандидат биологических наук Елена Кривина из Всероссийской коллекции микроорганизмов Института биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г. К. Скрябина РАН подчеркнула, что новые штаммы обладают огромным потенциалом для создания биопрепаратов, ускоряющих восстановление лишайникового покрова.

Все собранные образцы пополнили пущинскую биоресурсную коллекцию, где хранится более 23 тысяч штаммов микроорганизмов. Эта работа является частью масштабного проекта, поддержанного Российским научным фондом. Несколько научных организаций объединились, чтобы изучить уникальный лишайниковый покров тундры — основной источник питания для северных оленей.