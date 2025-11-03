Микроавтобус передали народной дружине в Рузе

Ключи от автомобиля вручили участникам народной дружины в Рузе. Его они будут использовать для более оперативной работы.

Технику будут использовать для взаимодействия с управлением МВД, чтобы заниматься патрулированием. По словам командира народной дружины Евгения Вершинина, это позволит охватить большую территорию округа.

Подарок сделали в Правительстве региона. Помощь и поддержка добровольным помощникам МВД — часть масштабного проекта по повышению эффективности работы народных дружин Подмосковья.

«Сегодня по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева мы передаем в прекрасный автомобиль „Соболь“, он будет использоваться для того, чтобы повышать уровень правопорядка и спокойствия в Рузе», — сказал глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Народная дружина «Пересвет» работает уже больше пяти лет и состоит из 20 человек. Многие участники — представители казачьего общества имени Льва ДовАтора.