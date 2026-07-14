Михалевский культурно-досуговый центр стал «Умным ДК»

Михалевский культурно-досуговый центр в деревне Михали Егорьевского округа стал участником проекта Министерства культуры Московской области «Умный ДК». Это пока единственный сельский дом культуры в округе, который работает в таком формате.

В учреждении обновили навигацию и информационные стенды, оборудовали места для отдыха посетителей, установили кулеры с питьевой водой, Wi-Fi и зарядные станции для телефонов.

Проект «Умный ДК» направлен на преобразование домов культуры в более современные, доступные и удобные общественные пространства. В таких учреждениях внедряют единый визуальный стиль. Сотрудники Михалевского дома культуры работают в фирменной одежде, что помогает посетителям быстрее сориентироваться и найти помощь.

По словам директора Михалевского культурно-досугового центра Татьяны Маркиной, учреждение вошло в проект в этом году. Новые решения помогают гостям комфортнее проводить время перед занятиями, концертами и другими событиями.