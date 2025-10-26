Михаил Шувалов официально вступил в должность главы Дмитровского округа

В Дмитрове состоялась инаугурация Михаила Шувалова на пост главы Дмитровского муниципального округа. Торжественное мероприятие прошло в Центральном Дворце культуры «Созвездие», где знаменная группа вынесла флаги России, Московской области и Дмитровского округа.

В своей инаугурационной речи Михаил Шувалов произнес клятву, пообещав работать исключительно в интересах жителей округа и способствовать его экономическому, социальному и культурному развитию. Он выразил благодарность губернатору Московской области Андрею Воробьеву и депутатам совета за оказанное доверие и пообещал сделать все возможное для оправдания ожиданий населения.

С напутствиями к новому главе обратились почетные гости, включая заместителя председателя Московской областной Думы Александра Наумова и депутата Государственной думы Ирину Роднину. Они подчеркнули важность совместной работы на благо округа и его жителей.

Михаил Шувалов будет работать с обновленным составом окружного Совета депутатов, возглавляемым Андреем Савиным. В своей программе новый глава акцентировал внимание на комплексном развитии всех территорий округа, особенно сельских поселений, где проживает большая часть населения.