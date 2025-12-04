Михаил Мишустин вручил премию в области науки преподавателю университета «Дубна»
Михаил Мишустин вручил премии правительства в области науки, техники и медицины. Среди них — доцент кафедры проектирования электроники для установок «мегасайенс» ИФИ Михаил Шандов.
Ученый получил премию за работу по коррекции ведущего магнитного поля «Бустера» NICA. Ее проводили в Объединенном институте ядерных исследований, где Михаил работает старшим научным сотрудником.
В число награжденных также вошел выпускник кафедры проектирования электроники для установок «мегасайенс» Илья Николайчук.
«Университет „Дубна“ поздравляет преподавателя с этой значительной наградой. Гордимся, что наши студенты учатся у ведущих ученых страны и мира!» — сказали в учреждении.
