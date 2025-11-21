Михаил Мишустин наградил сотрудника Мосавтодора за спасение людей при пожаре

В 2023 году по пути на работу Дмитрий Ушаков стал свидетелем пожара в частном доме. Несмотря на опасность и риск от вывел из горящего здания пятерых людей: бабушку, маму и троих детей, самому младшему из которых было чуть больше года.

«Его поступок показывает, что настоящие герои живут среди нас, и что в минуту опасности каждый может проявить мужество и самоотверженность», — отметили в региональном Минтрансе.

Ведомство поздравило Дмитрия с высокой наградой.